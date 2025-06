MotoGP GP d’Italia | Marc Marquez fa 100 pole Bagnaia secondo | La griglia di partenza

Il GP d’Italia al Mugello si infiamma con un’incertezza di polso tra i piloti di punta. Marc Marquez conquista la sua 72ª pole in MotoGP, e la 100ª in carriera, mentre Bagnaia si fa spazio con una prestazione stellare, posizionandosi secondo e pronto a sfidare il campione. La gara si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena: chi trionferà sotto il sole toscano? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Settantadue pole position in MotoGP, la sesta quest’anno ma soprattutto la numero 100 in carriera in tutte le classi. Marc Marquez chiude con un 1’44?169 e ottiene la pole position al Mugello dopo la terza posizione nelle pre qualifiche del venerdì. È la sua terza nel circuito dopo quelle del 2014 e 2019 su Honda, mentre è la quarta consecutiva per la Ducati in Italia. Dietro, però, a tallonarlo c’è un buon Pecco Bagnaia, che ha chiuso a soli 59 millesimi dal compagno di scuderia. Terza posizione invece per Alex Marquez. Tra gli altri italiani in top 10, sesta posizione per Franco Morbidelli, settima per Fabio Di Giannantonio e decima per Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGP, GP d’Italia: Marc Marquez fa 100 pole, Bagnaia secondo | La griglia di partenza

