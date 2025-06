MotoGP Francesco Bagnaia | Mi dispiace molto per il risultato continuo ad avere grosse difficoltà

Il Gran Premio d’Italia 2025 ha regalato emozioni intense, con Marc Marquez che conquista la Sprint Race e allunga ancora nel campionato mondiale. Per Francesco Bagnaia, invece, è stato un weekend di sfide e difficoltà, lasciandolo con un pizzico di rammarico. La battaglia tra i grandi della MotoGP si fa sempre più avvincente, e il prossimo appuntamento promette nuovi colpi di scena che accenderanno il cuore degli appassionati. Restate sintonizzati: il campionato è tutto da vivere.

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento del Motomondiale. L’attuale leader del Mondiale, dopo una partenza non brillante, è riuscito subito a riportarsi sulle posizioni di testa per poi sorpassare il fratello Alex prendendosi la testa della gara. Si tratta dell’ ottava vittoria stagionale nelle gare del sabato per il fuoriclasse spagnolo, che allunga ancora nel Mondiale. Seconda posizione per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+1.441) che non è riuscito a tenere dietro il fratello Marc. Completa il podio Francesco Bagnaia (+2. 🔗 Leggi su Oasport.it