MotoGP fischi per Marc Marquez al Mugello Davide Tardozzi non ci sta e risponde ai tifosi

Al Mugello, i fischi contro Marc Marquez hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori. Davide Tardozzi, team manager Ducati, non è rimasto in silenzio e ha risposto con fermezza, dimostrando ancora una volta il suo carattere deciso e la volontà di difendere il suo team. Dopo la Sprint Race, le sue parole sono state un chiaro messaggio a chi pensa di poter mettere in discussione il valore della Ducati nel Mondiale 2025.

Una presa di posizione chiara. Davide Tardozzi (Team Manager della Ducati) non si è mai tirato indietro dal manifestare le proprie idee senza troppi peli sulla lingua e oggi, al termine della Sprint Race del Mugello, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ha voluto ribadire questo concetto con decisione. Partendo dall'inizio, nella Sprint odierna la Ducati ha dato un'ulteriore conferma del proprio strapotere in top-class: tre piloti ai primi tre posti negli undici giri della gara del sabato. Lo spagnolo Marc Marquez, leader della classifica mondiale, si è imposto davanti al fratello Alex e al compagno di squadra nel Team Factory, Francesco Bagnaia.

