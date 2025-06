Motogp è mono Marquez anche al Mugello | i due fratelli super favoriti della gara

Il Mugello si prepara ad accogliere nuovamente il duello tra i fratelli Marquez, protagonisti assoluti di questa stagione di MotoGP. Con Marc e Alex al vertice della classifica, sembra che il titolo sia ormai scritto, lasciando gli avversari a inseguire un sogno difficile da realizzare. La passione, la sfida e il talento dei due fratelli promettono di regalare un altro spettacolo mozzafiato. La gara si avvicina, e tutto lascia presagire che anche quest’anno i Marquez...

Mugello, 21 giugno 2025 – Sempre e solo un cognome: Marquez. Parafrasando il telecronista Guido Meda, la Moto gp attuale è diventata un mono Marquez. Una cosa sola, i fratelli, con Marc primo e Alex secondo quasi sempre, a dominare un mondiale che è affare loro, con tutti gli altri staccati oltremodo e con ancora metà stagione da disputare. Nemmeno al Mugello, dove Marc ha vinto una sola volta in top class nel 2014, è andata diversamente nella sprint race. Nemmeno un errore in partenza in Sprint Race ha tolto al numero 93 la possibilità di vincere ancora. Li ha saltati tutti, uno per uno, fino al fratello e fino a Pecco Bagnaia, che era partito in testa per poi calare.

MotoGP, Marquez is single-handed at Mugello too: the two brothers are the super favourites for the race - Despite the mistake at the start, Marc Marquez also dominated the sprint race at Mugello ahead of Alex: the two seem unbeatable. Scrive sport.quotidiano.net