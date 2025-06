MotoGP Bagnaia sconsolato | Vedo fare cose dagli altri che credo di saper fare ma non riesco più

In un sabato di emozioni e sorprese, le aspettative di Bagnaia si scontrano con la realtà, lasciandolo sconsolato di fronte a performance che crede di poter replicare. Tuttavia, il drama sul circuito si infiamma con Marc Marquez che, con la sua determinazione, conquista la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2025. Dopo una partenza difficile, l'asso spagnolo si risolleva e domina, allungando in classifica mondiale e lasciando tutti a bocca aperta. La gara si conclude così, con una vittoria che riassume il vero spirito del motociclismo.

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio d'Italia 2025, nono appuntamento del Motomondiale. L'attuale leader del Mondiale, dopo una partenza non brillante, è riuscito subito a riportarsi sulle posizioni di testa per poi sorpassare il fratello Alex prendendosi la testa della gara. Si tratta dell' ottava vittoria stagionale nelle gare del sabato per il fuoriclasse spagnolo, che allunga ancora nel Mondiale. Seconda posizione per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+1.441) che non è riuscito a tenere dietro il fratello Marc. Completa il podio Francesco Bagnaia (+2.

MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Le prestazioni della moto migliorano, il team è stato abile a fare un passo indietro” - Nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, Alex Marquez ha verse il suo talento, interrompendo il dominio di Fabio Di Giannantonio e del suo team.

FOTO-VIDEO. Bagnaia, a Silverstone arriva un'altra caduta: Pecco sconsolato dopo il ritiro al 4° giro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BritishGP #Bagnaia #Ducati Vai su X

Bagnaia, domenica nera a Silverstone! Rivivi la caduta e lo sconforto per il ritiro; Bagnaia, gira tutto storto: “Uno dei miei tre weekend peggiori. Scelte della Race Direction non avevano senso”; Bagnaia sconsolato: Uno dei weekend peggiori della mia vita, non ha funzionato niente.

MotoGP 2025. GP d'Italia al Mugello. Pecco Bagnaia: "Se fossi al 90% riuscirei a lottare per la vittoria" - Il pilota italiano ha finito terzo nella gara corta del Mugello: Questa pista mi è sempre venuta bene e non riesco a fare la differenza, in tutte le curve c'è sempre qualcuno che le fa meglio. Lo riporta moto.it

Bagnaia: “Solite difficoltà con l’anteriore, provo di tutto ma non miglioro. Non sono neanche al 90%” - Il commento amaro di Francesco Bagnaia dopo il terzo posto nella Sprint del Mugello, dove "Pecco" non è mai stato in lotta per la vittoria ... Lo riporta formulapassion.it