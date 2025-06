MotoGp Bagnaia deluso | Mi spiace volevo far di più per i fan

Pecco Bagnaia esprime tutta la sua delusione dopo il terzo posto nella Sprint del Mugello, desideroso di regalare ai fan emozioni più grandi. La sua sincerità riflette le sfide di una gara difficile, dove ogni margine di miglioramento conta. Nonostante le difficoltà, la passione e la determinazione di Bagnaia rimangono intatte, alimentando la speranza di un riscatto nelle prossime sfide. La gara di oggi ci ricorda quanto sia importante il supporto dei tifosi in questi momenti.

Roma, 21 giu. (askanews) – Traspira delusione nelle parole di Pecco Bagnaia dopo il terzo posto nella Sprint del Mugello. “Mi dispiace molto per il risultato, avrei voluto dare qualcosa in più ai fan- dice a Sky – Ero in difficoltà come al solito, è sempre quello il problema. Giravo 34 decimi più piano del 2024 e sono quelli che mi sono mancati per lottare per la vittoria. È stata una Sprint difficile, per cercare di rimanere sul podio ho dato di più di quello che la moto permetteva”. Per Bulega, presente nel post gara su Sky, Pecco sta guidando al 90% “In realtà secondo me un po’ meno, se fossi stato al 90% avrei potuto lottare per la vittoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

