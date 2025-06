MotoGP Alex Marquez | Oggi il nostro passo era buono il caldo condizionerà la gara

Oggi, sul Circuito d’Italia, Alex Marquez ha dimostrato di avere un passo competitivo, anche se il caldo ha influenzato le prestazioni. Le qualifiche sono state emozionanti, culminate con Marc Marquez che ha conquistato la pole position, stabilendo il nuovo record della pista e ottenendo la sua 100esima prima fila in carriera. Con questo risultato, si preannuncia una Sprint Race ricca di suspense e sfide appassionanti.

Si sono appena concluse le qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento del Motomondiale. Al termine di un Q2 spettacolare ed incerto, la pole position è stata conquistata dalla Ducati Ufficiale di Marc Marquez che ha siglato il crono di 1:44.169, nuovo record della pista. Lo spagnolo ottiene così la 100esima prima posizione della sua carriera e partirà davanti a tutti nella Sprint Race in programma oggi alle ore 15.00. Seconda posizione per un ottimo Francesco Bagnaia che si ferma a soli 59 millesimi dal suo compagno di squadra. Il centauro azzurro proverà, già a partire dalla Sprint, ad infastidire il leader del Mondiale in un circuito a lui congeniale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Oggi il nostro passo era buono, il caldo condizionerà la gara”

