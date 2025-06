MotoGP Alex Marquez | Ho spinto subito mio fratello è camaleontico

Sulle curve infuocate del Mugello, Alex Marquez dimostra ancora una volta il suo talento e determinazione, conquistando la seconda posizione nella Sprint Race del GP d’Italia. Con uno stile camaleontico e una grinta contagiosa, l’iberico si conferma protagonista di questa stagione mozzafiato, nonostante le sfide e i sorpassi serrati. La gara si anima e la lotta per la vittoria è più accesa che mai: il weekend promette emozioni ancora più grandi.

Il copione non cambia. Come già successo ripetutamente nel corso della stagione, Alex Marquez ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Italia, appuntamento numero nove del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento questo weekend al circuito del Mugello. Come sempre consistente la prestazione dell’iberico, già secondo dopo la partenza e bravo a sorpassare la Ducati di Francesco Bagnaia, poi terzo classificato, cedendo poi il passo ovviamente al “solito” Marc Marquez, al suo ottavo successo in una gara corta su nove corse a disposizione. Una volta arrivato in zona mista, il centauro del Team Gresini ha commentato quanto fatto: “ Ho provato sin dall’inizio – ha detto Alex Marquez – ho avuto un po’ di problemi al posteriore per gestire il wind spin, poi ho tenuto sotto controllo la pressione del pneumatico anteriore, però è andata bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Ho spinto subito, mio fratello è camaleontico”

In questa notizia si parla di: motogp - alex - marquez - spinto

MotoGP, Marc Marquez: “Silverstone non è una delle mie piste preferite, mi aspetto Alex e Bagnaia molto forti” - Silverstone, non tra le mie piste preferite, promette sorprese con Alex e Bagnaia pronti a top. Marc Marquez, protagonista incontrastato alla vigilia del settimo GP, si presenta come il grande favorito, forte di un rendimento impressionante e deciso a confermare il suo status di pilota da battere nel Mondiale MotoGP.

MOTOGP - VINALES IL PIÙ VELOCE DELLE PRACTICE, POI LE DUCATI DI PECCO BAGNAIA E MARC MARQUEZ Nelle Practice del Mugello il più veloce è stato Maverick Vinales, davanti alle Ducati factory di Pecco Bagnaia e di Marc Marquez. Quarto Alex Vai su Facebook

Qualifiche MotoGP Italia: Alex Marquez (Ducati/3) In forma; MotoGP, Alex Marquez: Marc stava giocando, nella Sprint non ha spinto al 100%; MotoGP 2025. GP di Spagna ad Aragon. Alex Marquez: È difficile che Marc qui non vinca. Mi aspettavo di più da Franco Morbidelli.

MotoGp, Mugello, Alex Marquez: "Sono contento di come è andata" - Secondo posto nella gara sprint per Alex Marquez: “Ho provato sin dall’inizio e ho avuto problemi al posteriore. napolimagazine.com scrive

MotoGP Mugello, Marquez: "L'obiettivo non era vincere, ma abbiamo regalato un bello spettacolo" - Otto su nove in Sprint per Marc Marquez nella stagione di MotoGP, col GP del Mugello che regala un primo sorriso allo spagnolo ... Riporta msn.com