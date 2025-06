MotoGp 2025 Gp d’Italia al Mugello | Marquez vince la Sprint

Il GP d’Italia al Mugello si è acceso di emozioni indescrivibili, con Marc Marquez protagonista di una rimonta epica nella Sprint MotoGP 2025. Lo spagnolo su Ducati ufficiale ha superato avversari di prim’ordine, trionfando con un tempo di 19:07.368 e dimostrando ancora una volta il suo talento straordinario. La gara, un susseguirsi di sorpassi e suspense, ha regalato ai fan uno spettacolo indimenticabile, lasciando il segno per le emozioni che solo il Mugello sa offrire.

Nel campionato mondiale MotoGP 2025, lo spagnolo Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la gara Sprint del Gp d’Italia al Mugello. Marquez ha preceduto sul traguardo il fratello Alex e a Francesco Bagnaia. Marquez chiude con un tempo di 19:07.368. Quarto Vinales, poi Di Giannatonio e Bezzecchi. Marquez, vittoria in rimonta. Per Marc Marquez una vittoria in rimonta dopo una partenza difficile che lo aveva visto scivolare fino al settimo posto. Bagnaia: “Sono amareggiato”. “Onestamente mi sento amareggiato, avrei voluto lottare per la vittoria. Ma in questa stagione non riesco a fare quello che vorrei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it