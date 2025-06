Motociclista 20enne in gravi condizioni dopo lo scontro con un' auto

Un giovane motociclista di appena 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel cuore della città. A bordo di un Piaggio Beverly, ha avuto uno scontro con una Fiat Panda in Viale del Commercio, vicino all'incrocio con Via Messedaglia. La scena, ancora sotto shock, solleva interrogativi sulle cause dell’incidente, ora al vaglio delle autorità. La comunità spera in una pronta ripresa del ragazzo e nell’accertamento della verità.

È in gravi condizioni il motociclista ventenne che a bordo di un Piaggio Beverly ha avuto oggi, 21 giugno, uno scontro in Viale del Commercio con una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 all'altezza dell'incrocio con Via Messedaglia. E sulle cause sono in corso accertamenti da.

