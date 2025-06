Moto3 | Scott Odgen firma il miglior tempo nell’ultimo turno di prove al Mugello nono Pini

Scott Ogden si distingue nell’ultimo turno di prove al Mugello, sigillando il miglior tempo nella Moto3 del GP d’Italia 2025. Con un’ottima performance sulla pista toscana, il pilota britannico della CIP Green Power ha fermato il cronometro a 1:55.249, lasciando gli avversari alle sue spalle. Questa prestazione promette scintille per le qualifiche e il prossimo appuntamento, confermando il suo ruolo di favorito in questa emozionante tappa del Motomondiale.

Termina con il miglior tempo di Scott Odgen la terza e ultima sessione di prove libere valida per il GP d’Italia, atto numero nove del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questa settimana al circuito del Mugello. Buona prestazione per il centauro in forza alla CIP Green Power, capace di attestarsi sul cinquantacinque basso. Nello specifico il pilota britannico ha fermato il cronometro a 1:55.249, rifilando 0.042 a un consistente David Almansa che, in sella alla Leopard Racing, ha centrato la seconda piazza precedendo Angel Piqueras (FRINSA MT Helmets – MSI), il quale ha strappato la terza posizione con un gap di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it