moto3 alvaro carpe strappa la pole al mugello carraro il migliore tra gli italiani

Alvaro Carpe, giovane talento spagnolo, ha sorpreso tutti al Mugello conquistando la sua prima pole position nel GP d’Italia del 2025. Con una performance da autentico fuoriclasse, il rookie ha superato ogni aspettativa, tra sorpassi spettacolari e tempi incredibili. La sua determinazione e abilità in pista lo pongono come uno dei protagonisti più caldi di questa stagione. Nello specifico, il centauro della Red Bull KTM Ajo ha stampato...

Fulmine Alvaro Carpe. Il rookie ha conquistato la prima pole position della carriera in occasione del GP d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025 in scena questo weekend sul tracciato del Mugello. Prestazione fantastica per lo spagnolo, capace tra le altre cose di compiere un sorpasso sull’asse CasanovaSavelli-Arrabbiata ai danni di Piqueras durante il suo giro lanciato. Nello specifico il centauro della Red Bull KTM Ajo ha stampato il tempo di 1:54.733, precedendo di 0.237 il compagno di squadra, nonché leader della classifica provvisoria, Josè Antonio Rueda, secondo davanti a un buon Scott Odgen (CIP Green Power), terzo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it