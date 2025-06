moto2 diogo moreira si prende la pole al mugello sesto celestino vietti

Le qualifiche della Moto2 al Mugello regalano emozioni e sorprese: Diogo Moreira conquista la pole position con un tempo mozzafiato di 1:49.745, pronto a dare battaglia in gara. Con il sesto posto di Celestino Vietti, il Gran Premio d’Italia si presenta ricco di adrenalina e sfide avvincenti. La griglia di partenza promette spettacolo, ma sarà il coraggio dei piloti a determinare il risultato finale. La corsa è ormai alle porte, e tutto può succedere!

Sono da poco state archiviate anche le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello, al termine della Q2, la migliore prestazione è stata fatta segnare dal brasiliano Diogo Moreira. Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha fatto segnare il crono di 1:49.745 e domani avrĂ una grande occasione in gara. Secondo posto per Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) che conclude la sua qualifica a 112 millesimi dalla testa. Completa la prima fila lo spagnolo Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) che si è fermato a 169 millesimi dalla prima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it