Mostro di Firenze Procura di Genova ammette nuove prove ma il processo di revisione forse non si farà

Nel cuore di un caso che ha scosso l’Italia, la Procura di Genova ha ammesso nuove prove nel procedimento sul Mostro di Firenze. Tuttavia, il processo di revisione potrebbe non essere avviato, lasciando aperti molti dubbi. I legali di Mario Vanni, uno dei principali sospettati, sperano in una svolta decisiva. L’attesa per l’ultima parola si infittisce, ma il destino di questa intricata vicenda si deciderà solo tra almeno una settimana, quando si pronuncerà il verdetto finale.

A chiedere la riapertura del dibattimento erano stati i legali di un discendente di Mario Vanni, il postino ritenuto colpevole di quattro duplici omicidi L'ultima parola sarà pronunciata fra (almeno) una settimana. Ma la riapertura del processo sui delitti del mostro di Firenze - che si celeb.

