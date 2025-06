Mostra ' SummerART | l' estate e i suoi colori' al GAmeC di Pisa

mostra SummerART 2025 al GAMeC di Pisa, un festival vibrante di colori e emozioni che invita a immergersi nella magia dell’estate. Con opere che celebrano la luce, il calore e l’energia della stagione più vivace dell’anno, questa esposizione promette di trasportare i visitatori in un viaggio sensoriale unico. Non perdere l’occasione di scoprire come l’arte possa captare l’essenza stessa dell’estate, rendendo ogni momento indimenticabile.

Si inaugurerà sabato 21 giugno 2025 alle ore 18 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (sul Lungarno Mediceo al numero 26), la mostra collettiva SummerART 2025 (ideata e curata da Massimiliano Sbrana) esposizione che celebra la potenza espressiva dei colori e il loro ruolo centrale nella. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mostra 'SummerART: l'estate e i suoi colori' al GAmeC di Pisa

