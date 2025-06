Mostra fotografica Sguardi liberi

Sei pronto a immergerti in un mondo di emozioni e storie raccontate attraverso l'obiettivo? L'associazione Sguardi Fotografici (ASF), con il patrocinio di enti prestigiosi, invita tutti gli appassionati a scoprire "Sguardi liberi", una mostra fotografica nel suggestivo Chiostro di San Francesco a Treviso. Un’occasione unica per lasciarsi conquistare da immagini che celebrano la libertà e l’anima vibrante di chi guarda e viene guardato. Non mancate!

L'associazione Sguardi Fotografici (ASF) ospitata dai Frati Minori Conventuali, in collaborazione con la Provincia, il Comune di Treviso, il Comune di Carbonera, Vi invitano a visitare la mostra fotografica nel suggestivo Chiostro di San Francesco in Viale S. Antonio da Padova 2 Treviso, dal. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mostra fotografica "Sguardi liberi"

In questa notizia si parla di: mostra - fotografica - sguardi - liberi

Supereroi: proteggiamo i bambini. La mostra fotografica contro la pedopornografia - Il 19 maggio, l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra fotografica “Supereroi”, un'iniziativa che mette in luce l'impegno della Polizia nella lotta contro la pedopornografia.

/ Dopo l’evento di presentazione del 3 giugno, torna al Cineteatro Buonarroti la mostra fotografica del Laboratorio di Fotografia organizzato dall’associazione culturaleCinecircolo XXI cgs-aps e curata dalla fotografa Silvia Sciarra, in collaborazion Vai su Facebook

Mostra fotografica Sguardi liberi; La libertà prende forma tra le pagine: torna “Lungomare di Libri” con oltre 70 appuntamenti; Fotogrammi di sguardi: mostra fotografica sulla violenza di genere.

Sguardi, mostra fotografica - L'Associazione culturale ArtiMatti aps ha il piacere di presentare questa mostra fotografica ... Come scrive romatoday.it

Mostra fotografica collettiva del Garibaldi Photo Contest - 30 presso la galleria d'Arte EXTRA Factory inaugura la mostra fotografica collettiva Sostanze visive. Da itinerarinellarte.it