Mosca e i guai dei partner | Putin alla difesa d’ufficio per non irritare Trump

Mosca si trova al centro di una tensione diplomatica senza precedenti, mentre Putin cerca di contenere gli effetti di un incidente che mette a repentaglio la sua sfera di influenza. I guai dei partner di Putin e la difesa strategica all’ufficio di governo rivelano le fragilità di una credibilità internazionale messa costantemente alla prova. La partita si gioca su più livelli, e il rischio di deteriorare ulteriormente le relazioni globali è dietro l’angolo.

Il leader russo accusa il colpo alla sua sfera d’influenza. E il problema della credibilitĂ internazionale, per Mosca, esiste. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca e i guai dei partner: Putin alla «difesa d’ufficio» per non irritare Trump

In questa notizia si parla di: mosca - guai - partner - putin

Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi” - La ricerca della pace in Ucraina si concentra su Istanbul, dove i colloqui cruciali potrebbero tenere Vladimir Putin di fronte a Volodymyr Zelensky.

Putin non sarĂ ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky: "Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace" - In un clima teso, Vladimir Putin non parteciperĂ ai colloqui tra Mosca e Kiev che si svolgeranno in Turchia.

Mosca e i guai dei partner: Putin alla «difesa d’ufficio» per non irritare Donald Vai su X

«Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di #Trump». A dirlo è stato lo stesso presidente Usa, in un eccesso di rabbia dopo l’ennesimo bombardamento massiccio russo sulle città ucraine. Ma parlare di sé in terza persona non sottrae il presidente d Vai su Facebook

Mosca e i guai dei partner: Putin alla «difesa d'ufficio» per non irritare Donald; L'amico nel momento del bisogno. Il patto fra Russia e Iran, partner a un livello superiore (di G. Belardelli); Volodymyr Zelensky: presenterò a Biden, Harris e Trump un piano per porre fine alla guerra - Mosca: Ucraina attacca regione Bryansk, 3 feriti.

Mosca e i guai dei partner: Putin alla «difesa d’ufficio» per non irritare Donald - E il problema della credibilità internazionale, per Mosca, esiste ... Lo riporta msn.com

Strage di Mosca, Putin ossessionato dall'Ucraina perde di vista i guai interni - Come riporta l'editoriale del Financial Times "l'ossessione di Putin per l'Ucraina lo ha reso cieco di fronte ai veri pericoli per la Russia" Strage di Mosca, "l'ossessione di Putin per l'Ucraina ... Secondo affaritaliani.it