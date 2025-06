Morto Vittorio Di Battista papà di Alessandro | Sto male Lo porterò sempre con me

Oggi, Roma si ferma nel ricordo di Vittorio di Battista, un uomo che ha incarnato coerenza e autenticità fino all'ultimo respiro. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità di valori e insegnamenti che vivranno per sempre nelle parole e nel cuore di chi lo ha amato. In questo momento di dolore, il ricordo di Vittorio ci guida verso la forza e la speranza, perché il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto e pensiero.

Roma, 21 giugno 2025 – “Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui. Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”. Lo scrive l’ex deputato 5Stelle Alessandro Di Battista in un commovente post in cui annuncia la morte del papà Vittorio, all'età di 83 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Vittorio Di Battista, papà di Alessandro: “Sto male. Lo porterò sempre con me”

