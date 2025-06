Morto Ermanno Corsi giornalismo campano in lutto

Il mondo del giornalismo campano piange la scomparsa di Ermanno Corsi, figura storica e stimata professionista che ha dedicato la sua vita alla cultura dell’informazione. Ricordato per oltre diciotto anni come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama giornalistico. La sua passione e dedizione continueranno a ispirare generazioni future, mentre le sue ceneri saranno sparse nel...

Ermanno Corsi è morto nel cuore della notte al Policlinico dove era ricoverato da una settimana. Avrebbe compiuto 86 anni l’8 agosto prossimo. Aveva ricoperto per 18 anni la carica di presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Molte le collaborazioni con diverse testate giornalistiche per poi terminare la carriera alla redazione napoletana della Rai. Non ha voluto onoranze funebri e, dopo la cremazione, le ceneri saranno sparse nel Golfo di Napoli. Ermanno Corsi, la vita. Nato a Carrara nel 1939, è stato un giornalista e scrittore italiano di grande rilievo. Ha raccontato con grande impegno la società civile e la realtà del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Morto Ermanno Corsi, giornalismo campano in lutto

