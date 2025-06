Morto Ermanno Corsi dalla Rai all’Ordine dei gionalisti

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Ermanno Corsi, figura eminente del giornalismo italiano. Uomo di grande integrità e passione, ha dedicato la sua vita alla professione, ricoprendo ruoli di leadership e contribuendo in modo significativo al panorama mediatico campano e nazionale. La sua eredità resterà vivida nei cuori di chi lo ha conosciuto e nel mondo dell'informazione. La sua presenza mancherà profondamente a tutti noi.

E' morto all'età di 85 anni Ermanno Corsi, per anni presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania nonchè capo redattore della Tgr Rai Campania. Corsi ha avuto ruoli dirigenziali nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana e nell'Associazione napoletana della stampa. Cittadino onorario di sei comuni campani, fu insignito dal presidente Ciampi del titolo di commendatore al merito della Repubblica italiana. " Con Ermanno Corsi scompare uno dei volti storici del giornalismo italiano. Decano e presidente emerito dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, fu l'anima del telegiornale regionale – scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – Ha contribuito con passione e competenza a raccontare il volto autentico della nostra terra".

