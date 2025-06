Morto a 49 anni dopo un’odissea di 18 giorni di ospedale | maxi risarcimento

Una storia di speranza e ingiustizia che tocca il cuore: dopo un’odissea di 18 giorni in ospedale, un uomo di 49 anni muore senza una diagnosi certa. La sua vicenda mette in luce falle nel sistema sanitario e l’importanza di tutela legale. Ora, a distanza di dieci anni, il tribunale di Urbino condanna l’Azienda sanitaria, assegnando un maxi risarcimento che apre nuove prospettive di giustizia e responsabilità.

Urbino, 21 giugno 2025 – Per diciotto giorni rimase bloccato in un limbo ospedaliero, febbricitante e lucido, rimbalzato da un presidio all’altro senza mai raggiungere il reparto di neurologia, nonostante alcuni specialisti avessero prescritto il ricovero in quel reparto per gli approfondimenti necessari. È morto a 49 anni, senza una diagnosi precisa né un’azione risolutiva. Ora, dieci anni dopo, il tribunale di Urbino ha condannato l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta 1, a risarcire la madre del paziente, residente a Fossombrone, con una somma pari a 299.078,10 euro, oltre interessi e rivalutazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto a 49 anni dopo un’odissea di 18 giorni di ospedale: maxi risarcimento

