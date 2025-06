Morte di Giuseppe Marra la moglie Lorenza Scarpante rimane in carcere

La tragica scomparsa di Giuseppe Marra ha scosso tutta la comunità, lasciando un alone di mistero e dolore. La moglie, Lorenza Scarpante, 56enne, resta dietro le sbarre, con il collegio dei giudici di Bologna che ha confermato la sua custodia cautelare. La vicenda apre nuovi interrogativi sul motivo di questo dramma familiare, mentre le indagini continuano a svelare i dettagli di questa intricata vicenda.

Resta in carcere Lorenza Scarpante, la 56enne accusata di avere ucciso il marito Giuseppe Marra tra la notte del 26 e 27 maggio nel loro appartamento in via Zanolini. Venerdì il collegio dei giudici del Riesame di Bologna, presieduto da Pier Luigi Di Bari, ha confermato la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Morte di Giuseppe Marra, la moglie Lorenza Scarpante rimane in carcere

In questa notizia si parla di: giuseppe - marra - lorenza - scarpante

Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue - Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, scatenando un'inchiesta per omicidio da parte dei carabinieri.

#Cronaca Lorenza Scarpante è accusata di aver ammazzato Giuseppe Marra in casa. L’avvocato Rizzo al Riesame: "Può andare dalla madre che vive ad Aosta". Vai su Facebook

Lorenza Scarpante, disposta la custodia in carcere per la 56enne accusata dell'omicidio del marito Giuseppe Marra Vai su X

Morte di Giuseppe Marra, la moglie Lorenza Scarpante rimane in carcere; Omicidio Marra, il Riesame conferma il carcere per Scarpante; Bologna, uomo trovato morto in casa. Resta in carcere la moglie Lorenza Scarpante.

Bologna, uomo trovato morto in casa. Resta in carcere la moglie Lorenza Scarpante - I giudici del Riesame di Bologna hanno confermato, a quanto si apprende, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lorenza Scarpante ... Riporta dire.it

Bologna, confermato il carcere per l’omicidio del marito da parte di lorenza scarpante - Il tribunale di Bologna conferma la custodia cautelare in carcere per Lorenza Scarpante, accusata dell’omicidio del marito Giuseppe Marra avvenuto a via Zanolini, mentre proseguono le indagini coordin ... Scrive gaeta.it