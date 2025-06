Monza più luce contro il degrado | i lavori da 30mila euro

strategiche e frequentate della città. Con un investimento di 30 mila euro, il progetto mira a rendere Monza più sicura e vivibile, contrastando il degrado e valorizzando gli spazi pubblici. L’illuminazione migliorata non solo garantisce maggiore sicurezza per cittadini e visitatori, ma rafforza anche l’immagine di una città attenta al benessere dei suoi residenti. Un passo importante verso un ambiente urbano più luminoso e accogliente.

Aumentare l'illuminazione per garantire più sicurezza e contrastare il degrado. Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Monza, che nei giorni scorsi ha completato l'intervento di potenziamento dell'impianto di illuminazione nei giardini del Nei in via Cremona, una delle aree verdi più.

