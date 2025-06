Monza a cordata Usa con Baldissoni dirigente martedì le firme

Il Monza sta attraversando una rivoluzione: una cordata americana, guidata da Mauro Baldissoni, si prepara a rilevare il club dalla Fininvest, segnando un nuovo capitolo per i biancorossi. La firma del compromesso è prevista per martedì, aprendo la strada a un importante cambio di proprietà entro l’autunno. È un momento cruciale che potrebbe ridisegnare il futuro del Monza, portandolo verso ambizioni sempre più grandi e internazionali.

Il Monza calcio è in procinto di passare di proprietà . A rilevare il club dalla Fininvest, con la famiglia Berlusconi intenzionata a defilarsi e che non ha mai presenziato alle partite del Monza, sarà una cordata americana con Mauro Baldissoni a fare da garante. Secondo quanto apprende LaPresse, martedì dovrebbe essere il giorno delle firme per il compromesso, in modo da poter arrivare al closing attorno a settembre-ottobre di quest’anno. L’ex dirigente della Roma dovrebbe andare a ricoprire un ruolo dirigenziale di rilievo, circola anche il nome di Nicolas Burdisso, ex ds del Genoa. Per quanto riguarda Adriano Galliani, per i primi mesi il senatore resterà nel club con un ruolo istituzionale, ma entro la fine dell’anno sembra comunque intenzionato a lasciare il club. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza a cordata Usa con Baldissoni dirigente, martedì le firme

