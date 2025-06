Montoro Inferiore auto in fiamme nella notte | indagini in corso sull’origine dell’incendio

Montoro Inferiore si trova a fare i conti con un incendio che ha devastato due auto nella notte tra il 20 e il 21 giugno in via Vigna Veterana, frazione San Felice. Mentre le indagini sui Carabinieri cercano di far luce sull’origine del rogo, la comunità si stringe nel timore e nella speranza di chiarimenti rapidi. La prossima svolta potrebbe essere decisiva per capire cosa ha scatenato questo drammatico episodio.

Montoro Inferiore – Dopo l'incendio che, nella notte tra il 20 e il 21 giugno, ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Vigna Veterana, nella frazione San Felice di Montoro Inferiore, sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo. Il lavoro degli inquirenti I Carabinieri.

