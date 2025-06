' Monti e mare' l' iniziativa dell' Auser | ogni martedì e venerdì un bus collega la valle del Bidente a Pinarella

Ogni martedì e venerdì, un bus collega la suggestiva Valle del Bidente a Pinarella, dando vita a un’esperienza unica di mobilità e socializzazione. Questa tradizione estiva dell’Auser Forlì, ormai consolidata, permette ai residenti delle zone appenniniche di godere delle meraviglie della costa, eliminando barriere e offrendo nuove opportunità di svago e incontro. Un’ iniziativa che rafforza il senso di comunità e di solidarietà, rendendo l’estate più accessibile a tutti.

Com’è ormai tradizione da anni, con l’arrivo dell’estate è ripartita anche l’iniziativa 'Monti e mare', organizzata da Auser Forlì e destinata ai residenti nelle località appenniniche: una bella opportunità per le persone che altrimenti non avrebbero mezzi logistici per recarsi nelle località. 🔗 Leggi su Forlitoday.it