Montebelluna | le ultime asfaltature in via Galilei via Ospedale chiusa fino a lunedì

Montebelluna si prepara a un importante intervento di asfaltatura nelle vie Galilei e Ospedale, che fino a lunedì 2 luglio vedrà la chiusura temporanea di quest’ultima. Questi lavori fanno parte del piano di manutenzione straordinaria delle strade comunali 2024, progettato per garantire sicurezza e qualità alla viabilità locale. Concludendo questa fase, la città si avvicina a una rete stradale più moderna e sicura per tutti i cittadini.

