Mongolfiera va a fuoco perde quota poi il terribile schianto | è strage | le immagini choc

Un tragico incidente ha sconvolto l’Italia: una mongolfiera in fiamme, poi schiantatasi al suolo con conseguenze devastanti. La giornata di sabato 21 giugno sarà ricordata per questa terribile tragedia che ha portato alla perdita di molte vite umane. Le immagini choc degli istanti successivi hanno lasciato il Paese sgomento, mentre le autorità indagano sulle cause di un evento così drammatico. La vicenda ci ricorda quanto sia importante garantire la sicurezza nei voli aerei...

Una vera e propria strage si è verificato nella giornata di sabato 21 giugno a causa di un gravissimo incidente. Una mongolfiera, per cause che dovranno essere chiarite ufficialmente, è andata improvvisamente a fuoco. Poi ha perso quota precipitando al suolo e causando un elevato numero di morti. Come riportato dai principali siti di informazione, la mongolfiera che ha preso fuoco si è successivamente schiantata contro un centro sanitario ed è scoppiato un incendio. Immediatamente si sono mobilitati i soccorsi, giunti sul posto per domare le fiamme e aiutare le persone coinvolte. Ma purtroppo non è stato possibile evitare ilo tragico bilancio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

