Mongolfiera va a fuoco e precipita con 21 turisti alcuni si lanciano nel vuoto | 8 morti Tragedia in Brasile i segnali ignorati prima del decollo – I video

Una tragedia sconvolgente scuote il Brasile: una mongolfiera in fiamme precipita, mietendo otto vittime tra i passeggeri e il pilota, mentre alcuni si lanciano nel vuoto in un disperato tentativo di salvezza. I segnali di avvertimento ignorati prima del decollo emergono ora come drammatici campanelli d’allarme. Una tragedia evitabile che ci invita a riflettere sulla sicurezza e le responsabilità nel settore del volo turistico.

La mongolfiera, a una trentina di metri dal suolo, è ormai una palla di fuoco. Per i passeggeri, 21 turisti più il pilota, non ci sono vie di fuga. Una persona, disperata, si butta giù nella speranza che la vegetazione attutisca la caduta. Un’altra segue pochi secondi dopo. Poi il pallone si lacera e il cesto incandescente si schianta al suolo. La sua traiettoria è imitata, lentamente, da ciò che rimane del mezzo di trasporto. È di otto morti e quattordici sopravvissuti il bilancio della tragedia avvenuta oggi, sabato 21 giugno, a Praia Grande, nel sud del Brasile. Secondo i media locali, i soccorsi starebbero ancora cercando un ultimo sopravvissuto che si crede possa essere salito a bordo della mongolfiera appena prima della partenza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mongolfiera - fuoco - turisti - precipita

Messico, precipita da una mongolfiera che va a fuoco e muore - Tragedia al Festival della mongolfiere in Zacatecas, Messico, dove un uomo ha perso la vita a bordo di un pallone aerostatico in fase di decollo.

Mongolfiera va a fuoco e precipita con 21 turisti, alcuni si lanciano nel vuoto: 8 morti. Tragedia in Brasile, i segnali ignorati prima del decollo - I video; Mongolfiera precipita in Brasile: 8 morti e 13 feriti | Il video del drammatico incidente; Tragedia in Turchia, mongolfiera precipita: muore il pilota, 19 turisti feriti.

Mongolfiera prende fuoco e precipita nel vuoto: 8 morti. Tragedia in Brasile VIDEO - In Brasile una mongolfiera ha presa fuoco ed è precipitata uccidendo 8 persone. ilgazzettino.it scrive

Mongolfiera precipita in Brasile: 8 morti e 13 feriti | Il video del drammatico incidente - La tragedia è avvenuta in un'area nota come la " Cappadocia brasiliana ", popolare meta per il volo in mongolfiera. Lo riporta tg.la7.it