Un drammatico incidente scuote il Brasile: una mongolfiera in volo sulla pittoresca Praia Grande si infiamma e precipita, causando almeno otto vittime. L’incidente si è verificato nella celebre “Cappadocia brasiliana”, un’area rinomata per i voli in mongolfiera. Le cause del rogo restano ancora ignote, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa tragedia che ha sconvolto turisti e residenti. La sicurezza nel settore del turismo aerostatico torna al centro dell’attenzione.

Rio de Janeiro, 21 giugno 2025 – Sono almeno 8 i morti nell’ incidente che ha coinvolto una mongolfiera in Brasile. Il pallone è precipitato a Praia Grande, nello stato di Santa Catarina, dopo essersi incendiato. Sorvolava la meta turistica nota come ‘Cappadocia brasiliana’, famosa appunto per i voli in mongolfiera tanto da essere paragonata alla regione turca.   Ancora ignoti i motivi del rogo: al momento della caduta le condizioni meteorologiche erano favorevoli, con cielo sereno e sole. Immagini diffuse sui social network e rilanciate dai media mostrano la mongolfiera avvolta dalle fiamme mentre è ancora in quota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Mongolfiera s’incendia e precipita, almeno 8 morti in Brasile. Il video dello schianto

