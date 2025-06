Mongolfiera prende fuoco e precipita | tragedia in Brasile

Una tragedia scuote il cuore del Brasile: una mongolfiera prende fuoco e precipita nella pittoresca regione di Santa Catarina, nota come la "Cappadocia brasiliana". Tra video scioccanti e resoconti drammatici, si contano almeno otto vittime e numerosi sopravvissuti. La comunità è sconvolta mentre le autorità indagano sulle cause di questo terribile incidente, lasciando aperto il dibattito sulla sicurezza dei voli in mongolfiera. Un evento che segnerà profondamente tutti noi.

Almeno otto persone sono morte in un incidente che ha coinvolto una mongolfiera nel sud del Brasile, nella regione di Santa Catarina, un'area nota come la "Cappadocia brasiliana", famosa proprio per i voli in mongolfiera. Sui social sono stati diffusi video in cui si vede il pallone della mongolfiera prendere fuoco e sgonfiarsi, mentre il cesto precipita a terra. Secondo le prime informazioni, 13 delle 21 persone a bordo sarebbero sopravvissute: gli operatori di primo soccorso sono alla ricerca dei dispersi. Al momento non sono note le cause dell’incidente ed è stata aperta un’indagine per far luce sulla dinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mongolfiera prende fuoco e precipita: tragedia in Brasile

#NEWS - #Brasile, #mongolfiera prende fuoco e precipita: otto morti e 13 feriti. E' accaduto a #PraiaGrande, nello Stato brasiliano di #SantaCatarina, famosa per i voli con pallone aerostatico. Come dichiarato su "X" dal governatore dello Stato, @jorginhomell

Una mongolfiera ha presa fuoco ed è precipitata uccidendo 8 persone in Brasile. La tragedia è avvenuta nella regione meridionale di Santa Catarina. Il governatore locale, Jorginho Mello, su X ha confermato: "Siamo tutti sconvolti dall'incidente che ha coinvolt

