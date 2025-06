Mongolfiera prende fuoco e precipita in Brasile | otto morti e 13 feriti Il video dell’incidente

Tragedia in Brasile: una mongolfiera prende fuoco e precipita, causando otto vittime e tredici feriti nella suggestiva “Cappadocia brasiliana”. Un incidente che ha scosso tutti, sollevando domande sulle cause e sulla sicurezza delle attrazioni turistiche di questa affascinante regione. Mentre le indagini proseguono, il dolore e la solidarietà si fanno sentire tra chi ha vissuto questa drammatica esperienza. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa triste vicenda.

Una mongolfiera ha preso fuoco ed è precipitata nel municipio di Praia Grande, nello Stato brasiliano di Santa Caterina. Da quanto si sa finora, sono morte otto persone e 13 sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto in un’area nota come la “Cappadocia brasiliana”, popolare meta per il volo in mongolfiera. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Al momento della caduta le condizioni meteorologiche erano favorevoli, con cielo sereno e sole. Immagini diffuse sui social network mostrano la mongolfiera avvolta dalle fiamme mentre è ancora in quota. In alcune riprese effettuate da residenti si vede chiaramente il cesto staccarsi e cadere al suolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it