Mongolfiera prende fuoco e precipita | almeno 8 morti

testimoni di un dramma che scuote una comunità intera. La tragedia della mongolfiera in fiamme a Praia Grande ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale anche nelle avventure più affascinanti, lasciandoci con il cuore pesante e la domanda: come prevenire simili incidenti in futuro?

Una colonna di fumo si alza nel cielo terso, sopra le colline verdeggianti di Praia Grande, nel sud del Brasile. I residenti accorrono allarmati, i telefoni iniziano a registrare: in cielo, una mongolfiera avvolta dalle fiamme ondeggia senza più controllo. Poi il silenzio rotto solo dall’impatto. È in quel momento che il disastro diventa reale. La quiete del paesaggio si trasforma in scena di panico e disperazione. I primi soccorritori si fanno strada tra i rottami, mentre le urla dei sopravvissuti e dei testimoni risuonano nel vento. Una giornata nata per essere di festa si è trasformata in una tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mongolfiera prende fuoco e precipita: almeno 8 morti

