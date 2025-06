Mondiali | il 14 ottobre l' Italia torna a Udine contro Israele

Il 14 ottobre 2025, Udine si prepara a rivivere l’emozione unica di una notte memorabile: la Nazionale torna ad affrontare Israele allo Stadio 'Friuli'. Un anno dopo la vittoria storica del 2024, con un 4-1 che ha fatto sognare i tifosi, l’attesa è palpabile. La sfida, in collaborazione con l'Udinese Calcio, promette ancora spettacolo e passione. La storia si ripete, e questa volta ci aspettiamo un'altra grande impresa...

A un anno esatto di distanza Udine tornerà ad ospitare Italia-Israele. Il 14 ottobre 2024, allo Stadio 'Friuli', la Nazionale aveva battuto 4-1 Israele (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi) nella quarta giornata del Gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League. Martedì 14 ottobre 2025 (ore 20.45) - grazie alla collaborazione con l'Udinese Calcio - la storia si ripeterà, ma stavolta la sfida sarà valida per il Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. L'Italia, che riprenderà il cammino nelle qualificazioni mondiali il 5 e l'8 settembre affrontando l'Estonia a Bergamo e Israele sul campo neutro di Debrecen, ritroverà le stesse due avversarie un mese più tardi: l'11 ottobre sarà di scena a Tallinn, il 14 sarà invece la volta del remake del match di un anno fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiali: il 14 ottobre l'Italia torna a Udine contro Israele

Italia-Israele del 14 ottobre, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026, si giocherà allo stadio Friuli: per uno scherzo del destino (e del calendario), esattamente un anno dopo il match valido per la Nations League

