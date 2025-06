Mondiale per Club mano pesante Fifa | nove giornate di squalifica

Il Mondiale per Club si trasforma in un palcoscenico di polemiche e sanzioni shock, con la FIFA che applica una mano pesante: nove giornate di squalifica. Tra sorprese e tensioni, il torneo sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso, alimentando discussioni sul suo format e sulla sua collocazione nel calendario internazionale. Ma gli eventi in campo che hanno ...

Sanzioni shock al Mondiale per Club, mano pesante della FIFA: polemiche in campo e fuori Di sicuro, non è un torneo banale, quello cui stiamo assistendo. Il Mondiale per Club ha già riservato diverse sorprese. Negli Stati Uniti, la prima settimana di match ha prodotto alcuni risultati francamente inattesi. Che volendo alimentano le polemiche sul format e sul piazzamento nel calendario di questa competizione. Ma gli eventi in campo che hanno lasciato tutti senza parole non si fermano qui. Infatti, c'è stato un discreto da fare per gli arbitri. Con diverse espulsioni e sanzioni esemplari. Mondiale per club nel caos: nove giornate di squalifica

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

È stato il migliore in campo nella partita d'esordio del mondiale per club. L’Inter Miami ha resistito all’assalto dell’Al Ahly grazie alle sue cinque parate che hanno mantenuto il punteggio in parità . La più importante è arrivata al minuto 43 quando ha parato il rig Vai su Facebook

Mondiale per Club, mano pesante Fifa: nove giornate di squalifica; Belotti squalificato per due giornate: la decisione dopo l'espulsione in Boca Juniors-Benfica; Pochettino parla ancora dopo la brutta risposta a Pulisic.

Rui Patricio, esordio horror al Mondiale per Club: la Juve ne fa cinque all'Al Ain - L'ex portiere della Roma, ora all'Al Ain, ha vissuto una notte da dimenticare nella sfida contro la Juventus, terminata con un pesante 5-