Mondiale per Club Los Angeles FC-Esperance 0-1 | Giroud eliminato i tunisini sognano

In un risultato che ha del sorprendente, l'Esperance tunisino si impone 1-0 sul Los Angeles FC, eliminando la squadra di Giroud e Lloris dal Mondiale per Club. I tunisini sognano in grande, dimostrando che anche le formazioni meno quotate possono scrivere pagine memorabili di questa competizione. Un’epica vittoria che accende le speranze di un'intera nazione e ribalta ogni pronostico, lasciando il mondo intero a parlare di questa straordinaria impresa.

