Il calcio internazionale si scuote con sorprendenti sconvolgimenti: le squadre brasiliane dominano il Mondiale per Club, battendo le europee e smontando la leggenda che si giochi troppo. Dopo il trionfo del Botafogo sul PSG, ecco il Flamengo superare il Chelsea in un duello epico, dimostrando che il talento sudamericano non è mai stato così forte. Questa serie di successi ribalta ogni pregiudizio e accende nuove speranze.

A distanza di meno di ventiquattro ore dalla vittoria del Botafogo sul Paris Saint-Germain (prima vittoria in gare ufficiali di una squadra brasiliana contro una europea dopo dodici anni e mezzo) il Mondiale per Club fa registrare un'altra vittoria di una compagine brasiliana (il Flamengo) ai danni di una del vecchio continente (il Chelsea). La gara è terminata sul punteggio di 3-1 con i londinesi che si erano portati in vantaggio dopo appena dodici minuti e i carioca che l'hanno ribaltata nella ripresa grazie alle marcature dell'esperto attaccante esterno Bruno Henrique, dell'ex difensori di Juve, Manchester City e Real Madrid Danilo e del giovane attaccante classe 2025 Wallace Yan.

