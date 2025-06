Mondiale per Club | Inter-Urawa 2-1 nerazzurri primi nel girone

L'Inter conquista una vittoria sofferta e determinante nel Mondiale per Club, superando l'Urawa con un finale emozionante. La rete di Valentin Carboni al 92’ risolleva le sorti nerazzurre e consacra il primo successo di Chivu sulla panchina interista. Con questa vittoria, i nerazzurri si posizionano primi nel girone, alimentando le speranze di qualificazione. La sfida non è ancora finita: ora, occhi puntati sui prossimi ostacoli da affrontare.

Un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco all'Inter al 92' e regala al nuovo tecnico Chivu la prima gioia in nerazzurro: vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell'Urawa e passo avanti verso il passaggio del turno al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. L'Inter sale a quota 4 davanti a River Plate (3), Monterrey (1) e Urawa, che resta a zero punti. L'Inter ha sofferto molto piĂą del previsto, andando in svantaggio all'11' quando i giapponesi si sono portati avanti con un gol di Watanabe. All'intervallo il tecnico nerazzurro Chivu ha provato a dare una scossa alla squadra e a inizio ripresa ha fatto entrare in campo Mkhitaryan e Francesco Pio Esposito al posto di Zalewski e Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mondiale per Club: Inter-Urawa 2-1, nerazzurri primi nel girone

