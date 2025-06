Mondiale per Club il tecnico del Monterrey | Non dobbiamo pensare che il River sia più facile dell’Inter

Alla vigilia del tanto atteso match contro il River Plate, il tecnico del Monterrey Torrent mette in guardia: non bisogna sottovalutare l’avversario, perché la sfida sarà combattuta fino all'ultimo minuto. Dopo un brillante pareggio contro l’Inter, i messicani dimostrano di avere le carte in regola per sorprendere anche il gigante sudamericano. Ora servirà continuità e determinazione, perché in questo mondiale ogni dettaglio può fare la differenza.

Mondiale per Club, alla vigilia della sfida contro il River Plate, il tecnico del Monterrey Torrent ha presentato la gara in conferenza stampa. Ottimo pareggio per il Monterrey nella gara inaugurale del Mondiale per Club contro l’ Inter. Inizialmente in vantaggio con Sergio Ramos, i messicani hanno messo in seria difficoltà i nerazzurri, rischiando anche di vincere la partita nei minuti finali. Ora servirà continuità, a partire dal match contro il River Plate, in programma stanotte alle 3.00. Per l’occasione, il tecnico del Monterrey Torrent ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole. LE DICHIARAZIONI – «Sarà molto complicato perchè il River Plate è una squadra con tanta storia, abituata a giocare grandi eventi e con una rosa esperta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, il tecnico del Monterrey: «Non dobbiamo pensare che il River sia più facile dell’Inter»

In questa notizia si parla di: club - monterrey - mondiale - tecnico

Mondiale per Club FIFA 2025, Monterrey - Inter diretta esclusiva gratis DAZN, differita Italia 1 - L’attesa sta per terminare: alle 02:30 del 18 giugno, vivi in diretta esclusiva e gratis su DAZN il debutto storico dell’Inter al Mondiale per Club FIFA 2025 a Monterrey.

Pari deludente contro il Monterrey al Mondiale per club, il tecnico ha provato nuovi sistemi di gioco condivisi con i giocatori Vai su Facebook

Christian Chivu risponde dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterrey della sua Inter all'esordio nel Mondiale per Club ? Il tecnico ribatte, a chi gli aveva chiesto se fosse imbarazzato per il risultato, che per le prestazioni in campo non si dovrebbe mai provare Vai su X

Mondiale per Club, il tecnico del Monterrey: Grande rispetto per Chivu, Thuram mi piace molto; Monterrey-Inter, le probabili: Seba Esposito dal 1' con Lautaro. Dubbio Sucic; MONDIALE PER CLUB | Esordio agrodolce per l'Inter: solo 1-1 contro il Monterrey.

Inter-Urawa Red Diamonds, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club - Urawa Red Diamonds, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club ... Da sport.sky.it

Mondiale per club, l’Inter torna in campo: Cristian Chivu ha le idee chiare - Gli Urawa Red Diamonds, club del campionato giapponese, saranno i prossimi avversari dei nerazzurri: si gioca sabato alle 21 italiane. Scrive msn.com