Mondiale per club | il Borussia va sotto dilaga ma poi vince di misura 4-3

Un emozionante epico di football si è consumato a Cincinnati nel Mondiale per club, dove il Borussia Dortmund, sotto di un gol, ha sfoderato una rimonta memorabile. Dopo essere stato inizialmente sotto 1-3, i tedeschi hanno dilagato fino al 4-3, dimostrando carattere e talento. Una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso, dimostrando che nel calcio nulla è scritto finché l’arbitro non fischia. E questa sfida resterà nella memoria come esempio di passione e determinazione.

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 3-4 (1-3) in una partita della fase a gironi del Mondiale per club, giocata a Cincinnati. Sudafricani in vantaggio con Lucas Ribeiro all’11' pt, poi tris del Borussia con Nmecha (16' pt), Guirassy (34' pt) e Jobe Bellingham (45' pt). Nella ripresa quarto gol dei tedeschi, con un’autorete di Mudau (14' st) e poi due volte a segno i Sundowns con Rayners (17' st). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per club: il Borussia va sotto, dilaga ma poi vince di misura (4-3)

