Mondiale per Club il Bayern Monaco vince contro il Boca e passa il turno Kompany | Vittoria sofferta ma siamo contenti

Una notte di emozioni e sudore al Mondiale per Club: il Bayern Monaco supera il Boca Juniors 2-1, grazie ai gol di Kane e Olise, conquistando così un passaggio agli ottavi. Un risultato sofferto che rende orgogliosi i tifosi e anima le dichiarazioni di Vincent Kompany, tecnico dei bavaresi, sempre più determinato a portare alto il nome del club. La strada è ancora lunga, ma questa vittoria è un passo deciso verso il traguardo finale.

Mondiale per Club, il Bayern Monaco vince contro il Boca e passa il turno. Le dichiarazioni del tecnico dei bavaresi Vicnent Kompany Nella notte, alle ore 3 italiane, il Bayern Monaco ha superato 2-1, con i gol di Kane ed Olise, il Boca Juniors, aggiudicandosi la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, il Bayern Monaco vince contro il Boca e passa il turno. Kompany: «Vittoria sofferta, ma siamo contenti»

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - boca - mondiale

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Mondiale per Club, il #BayernMonaco batte 2-1 il #BocaJuniors grazie alle reti di Kane e Olise e si qualifica aritmeticamente agli ottavi? #Sportitalia Vai su X

Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club Vai su Facebook

Mondiale per club: in campo alle 3 Bayern Monaco-Boca Juniors DIRETTA; Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club; Mondiale per Club, Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1: primo ko per una sudamericana.

Mondiale per Club, Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1: primo ko per una sudamericana - La prima squadra sudamericana a cadere al Mondiale per Club è il Boca Juniors. Riporta msn.com

Bayern Monaco batte 2-1 il Boca Juniors e vola agli ottavi del Mondiale per Club - Nell’altra gara della notte, quella valida per il girone D, colpaccio dell’Esperance che vince 1- Si legge su corriere.it