Mondiale per Club i risultati della notte | vincono Bayern Monaco ed Esperance Los Angeles FC aritmeticamente fuori

La notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno ha regalato emozioni intense nel Mondiale per Club: il Bayern Monaco e l'Esperance conquistano vittorie decisive, mentre il Los Angeles FC si definisce aritmeticamente fuori dalla corsa. Con sfide avvincenti e colpi di scena, il torneo si avvia verso un capitolo cruciale. Scopriamo insieme gli esiti di questa giornata che potrebbe cambiare gli equilibri del torneo.

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno scendono in campo le partite della seconda giornata del Mondiale per Club, che hanno visto protagoniste gli statunitensi del Los Angeles FC ospitare l’Esperance, squadra tunisina, nel gruppo D; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, i risultati della notte: vincono Bayern Monaco ed Esperance, Los Angeles FC aritmeticamente fuori

In questa notizia si parla di: mondiale - club - notte - risultati

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, i risultati della notte: vince l’Atletico contro il Seattle. Sorpresa Psg, sconfitto 0-1 dal Botafogo Vai su X

I Risultati e le Immagini del Mondiale FIFA Club World Cup: Goleada della Juve 5-0 sull' Al Ain... Teleradiocronista Sportivo E NON #Teleradiocronistasportivoenon Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vincono Flamengo e Benfica; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: il City batte 2-0 il Wydad; Inter, i ricavi dal Mondiale per Club: le cifre ufficiali per i nerazzurri.

Mondiale per Club, i risultati della notte: vince l’Atletico contro il Seattle. Sorpresa Psg, sconfitto 0-1 dal Botafogo - Mondiale per Club, i risultati della notte: in campo il girone B con le vittorie di Atletico e Botafogo su Seattle e Psg Nella notte tra giovedì e venerdì 19 e 20 giugno, sono scese in campo per il Mo ... Come scrive calcionews24.com

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Benfica ok, Chelsea KO! Diretta gol live score (20-21 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: si giocano le quattro partite valide per la seconda giornata dei gironi C e D, cosa succederà? ilsussidiario.net scrive