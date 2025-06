Mondiale per Club gialli e rossi hanno un prezzo | quanto pagheranno Inter e Juve

Il Mondiale per Club sta vivendo una fase di stanchezza, con i top club gialli e rossi che si preparano a sfidarsi in un contesto meno brillante del previsto. Ma quanto pagheranno Inter e Juve per partecipare a questa competizione? Mentre l’attenzione generale si concentra sul futuro, scopriamo le cifre che stanno dietro alle ambizioni di questi grandi club nel conquistare un trofeo importante, perché, in fin dei conti, è sempre meglio accumulare titoli che restare a guardare...

Il Mondiale per Club non sta ottenendo esattamente l'attenzione che ci si era prefigurati. L'appeal dell'evento aumenterĂ nei prossimi turni, probabilmente, con l'avvicinarsi della fase conclusiva, ma intanto in campo sono scesi dei top a dir poco affaticati e appannati. La manifestazione spera di seguire l'iter della Nations League, che sta acquistando una certa rilevanza, perchĂ© è sempre meglio accumulare trofei che restare a guardare, anche quando la competizione non è storica e creata unicamente per aumentare gli introiti (a scapito della salute dei professionisti). Il Mondiale per Club è però anche una chance di sperimentazione.

In questa notizia si parla di: mondiale - club - gialli - rossi

