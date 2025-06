Mondiale per club | Flamengo-Chelsea 3-1 successo di misura del Bayern Monaco sul Boca Vincono anche Tunisi e Benfica

Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione. Con la vittoria già alle spalle contro l’Esperance, la squadra brasiliana si prepara alla sfida decisiva contro il Los Angeles FC. Intanto, Bayern Monaco e Benfica consolidano le proprie posizioni, mentre il Boca Juniors cade sotto i colpi del Bayern. La competizione si fa sempre più incandescente, e il cammino verso il titolo è più aperto che mai.

Il Flamengo ha compiuto un grande passo verso la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club battendo il Chelsea 3-1. La squadra di Rio, già vittoriosa per 2-0 contro l'Esperance di Tunisi, ha ora sei punti prima di affrontare il Los Angeles FC mercoledì. Il Chelsea ha aperto le marcature con Pedro Neto (14'), al suo secondo gol nel torneo, ma il Flamengo è riuscito a pareggiare con Bruno.

