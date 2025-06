Mondiale per Club dominano le sudamericane

Mondiale per Club, sono le squadre sudamericane a brillare. Mentre le europee deludono, il calcio sudamericano emerge con forza e determinazione, dimostrando di non essere mai stato da sottovalutare. La competizione si avvicina alle fasi finali, e il loro predominio potrebbe rivoluzionare le aspettative. È il momento di riconoscere il valore del talento latinoamericano, perché nel calcio, come nella vita, il successo nasce anche dall’imprevedibilità .

Il Mondiale per Club sta ultimando la fase a gironi. Le squadre europee, salvo qualche eccezione, stanno stupendo, ma in negativo. Sarà che la competizione si sta giocando molto spesso a temperature elevatissime, sarà che, dopo le stagioni regolari, le squadre sono arrivate stanche, sarà forse lo scarso interesse verso la competizione. E se fosse che abbiamo ingiustamente snobbato il calcio sudamericano? Sarà quel che sarà , ma a dominare, per il momento, sono le compagini sudamericane. Proponiamo di seguito l’analisi di “rompipallone.it” che analizza l’andamento della competizione. Mondiale per Club, le squadre sudamericane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mondiale per Club, dominano le sudamericane

