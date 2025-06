Mondiale per Club crolla il Boca Juniors | si infrange il record sudamericano

Il Mondiale per Club si fa sempre più emozionante: il Boca Juniors, che aveva mantenuto un’impareggiabilità record tra le squadre sudamericane, crolla nel secondo turno, mentre due grandi club europei vengono sorpresi dalle passioni sudamericane. Il calcio internazionale si conferma un palcoscenico di sorprendenti svolte e imprevedibili sfide. La passione e l’orgoglio sudamericano continuano a rinnovare la magia del torneo, regalando emozioni che resteranno nella storia.

Il Boca Juniors crolla nel secondo turno del Mondiale per Club, interrompendo la striscia di imbattibilità delle squadre sudamericane. Prosegue il Mondiale per Club americano e le sorprese non mancano. Nella giornata di ieri due big club europei si sono arresi davanti alla passione delle squadre del Sud America. I campioni d’Europa del Paris Saint Germain sono stati battuti dal Botafogo, che Luis Enrique ha definito miglior squadra affrontata in stagione. Il Chelsea, invece, è stato rimontato dal Flamengo, mettendo a rischio la qualificazione. I club sudamericani, fino a questa notte, non erano stati battuti neanche una volta da quelli europei in questo Mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

"Per giocare al Mondiale per club ho dovuto rinunciare a delle ferie e prendere dei permessi non retribuiti. Soffrirò un po' con l'affitto e le bollette, ma giocare contro Bayern Monaco, Benfica e Boca Junior... ne varrà la pena." A parlare è Conor Tracey, il portiere Vai su Facebook

