Mondiale per Club continuano le lamentele per il caldo; Kovac | Un caldo che svantaggia le europee

Le temperature torride del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti stanno accendendo un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le continue lamentele, tra cui quelle di Kovac, tecnico del Borussia Dortmund, evidenziano come il caldo possa penalizzare le squadre europee, rendendo più ardua la sfida sul campo. È fondamentale affrontare questa questione per garantire competizioni più giuste e sicure, evitando che il clima diventi un ostacolo insormontabile per i migliori club del mondo.

Mondiale per Club, non si placano le polemiche per le partite giocate con il grande caldo; ecco le parole di Kovac, tecnico del Borussia Dortmund Le alte temperature durante le partite del Mondiale per Club 2025, in corso negli Stati Uniti, stanno sollevando crescenti preoccupazioni tra giocatori e staff tecnici. A evidenziare il problema è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, continuano le lamentele per il caldo; Kovac: «Un caldo che svantaggia le europee»

In questa notizia si parla di: caldo - mondiale - club - kovac

Gli effetti del caldo soffocante al Mondiale per Club, Llorente: “Ho male alle unghie dei piedi” - Il caldo estremo sta mettendo a dura prova le star del Mondiale per Club, tra un mal di piedi e un’insostenibile sudorazione.

Kovac esalta la superiorità dei Sundowns prima dello scontro mondiale col Dortmund; Meteorite - Attenti a quei due: Boumsong e Kovac, i difensori della Juve in B; Ci sono 32 gradi all'ombra, per le squadre del sud è più facile: BVB, Kovac polemico.

Mondiale per Club, squadre europee fermate da caldo e fatica - Nelle prime 14 partite giocate nel Mondiale per Club, le squadre europee sono riuscite a vincerne solo la metà. Segnala panorama.it

Si gioca col caldo estremo, critiche al Mondiale per Club: le parole dei protagonisti - È iniziata da pochi giorni la prima edizione del Mondiale per Club FIFA, che però sta riscontrando numerose critiche. tuttonapoli.net scrive