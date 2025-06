Mondiale per Club Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1 | primo ko per una sudamericana

Nel mondo affascinante del calcio internazionale, un'eco di sorpresa risuona: il Boca Juniors, storica rappresentante sudamericana, subisce la prima sconfitta al Mondiale per Club contro il Bayern Monaco con un 2-1. È un momento che scuote gli appassionati, segnando il primo k.o. di una squadra sudamericana in questa competizione. La sfida tra culture e stili di gioco si infuoca, lasciando il pubblico in trepidante attesa di nuovi capitoli.

La prima squadra sudamericana a cadere al Mondiale per Club è il Boca Juniors. Nella notte la squadra di Miguel Angel Russo ha perso 1-2 contro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club

#BayernMonaco-#BocaJuniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club

