Mondiale per club 2025 Inter-Urawa 2-1 | nerazzurri primi nel girone

Il Mondiale per Club 2025 si infiamma con un’emozionante vittoria dell’Inter, che grazie a un gol di Valentin Carboni al 92° supera l’Urawa e conquista i primi tre punti nel girone. Una prestazione di carattere e determinazione che regala al nuovo tecnico Chivu la prima gioia in nerazzurro. Un passo importante verso il sogno mondiale, dove ogni secondo conta e la passione non conosce limiti. La strada è ancora lunga, ma l’Inter ha dimostrato di saper sognare in grande.

Al Mondiale per club 2025 prima vittoria per l’Inter: un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco alla squadra al 92? e regala al nuovo tecnico Chivu la prima gioia in nerazzurro. Vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell’Urawa e passo avanti verso il passaggio del turno al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. L’Inter sale a quota 4 davanti a River Plate (3), Monterrey (1) e Urawa, che resta a zero punti. Un match difficile, Inter sotto per un’ora. L’Inter ha sofferto molto più del previsto, andando in svantaggio all’11’ quando i giapponesi si sono portati avanti con un gol di Watanabe. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, Inter-Urawa 2-1: nerazzurri primi nel girone

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - urawa

Risultati Mondiale per Club LIVE: inizia River Plate – Urawa Red Diamonds, match del girone dell’Inter - Il Mondiale per Club sta regalando emozioni indimenticabili, con sfide mozzafiato tra le migliori squadre del pianeta.

Risultati Mondiale per Club LIVE: Colidio sblocca River Plate – Urawa Red Diamonds, match nel girone dell’Inter - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozioni e sorprese, tra gol di Colidio che sblocca il River Plate contro l’Urawa Red Diamonds e la Juventus impegnata nel girone G.

Ora in onda il pre partita di Inter-Urawa per il Mondiale per Club @FIFACWC. Calcio d'inizio alle 21 con la telecronaca di @MaxCallegarie Massimo Paganin Vai su X

Inter in campo stasera a Seattle per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: avversari dei nerazzurri, i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds L'unico precedente risale a una data particolarissima per i colori nerazzurri: il 27 luglio 200 Vai su Facebook

Inter, Marotta: Siamo al Mondiale per Club non per fare i comprimari; -Urawa Red Diamonds, la guida completa; LIVE! Inter-Urawa Red Diamonds: Chivu a caccia del successo. Diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale.

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Valentin Carboni (8) salva i nerazzurri, Lautaro (7,5) prodezza in rovesciata, Carlos Augusto (5) distratto - 1 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e sale a quota 4 punti nel gruppo E, conquistando la prima vittoria nel Mondiale per club dopo il pareggio all'esordio con il Monterrey. Da msn.com

L'Inter ribalta gli Urawa nel finale: 2-1 e primo successo nel Mondiale per Club - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive