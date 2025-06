Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 segna un nuovo capitolo nel panorama calcistico mondiale, portando in scena una competizione rivisitata e ancora più avvincente. Con 32 squadre, tra cui le italiane Inter e Juventus, il torneo promette emozioni senza precedenti, dalle partite dei gironi agli incontri finali. Scopri tutte le date, il calendario e i risultati di questa avventura globale che unirà passione e talento da tutto il mondo.

Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l'Inter, che deve .

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

